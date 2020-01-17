Milli Eğitim Bakanlığı, sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan ve özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencilere evde eğitim hizmeti sunuyor.

Evde eğitim hizmetiyle akranlarından geri kalmıyorlar

Beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Emir Aydın ve böbrek yetmezliği bulunan Muhammed Ceylan'ın okula özlemi Milli Eğitim Müdürlüğünce sağlanan imkanla evde gördükleri eğitim ile gideriyor.

[Fotoğraf: AA]

Evde eğitim sayesinde akranlarından da geri kalmayan Muhammed ve Emir, heyecanla bekledikleri karnelerini kendilerini ziyaret eden öğretmenlerinin elinden aldı.

[Fotoğraf: AA]

"Okuma ve yazmayı çok seviyorum"

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde yaşayan Emir'i ziyaret eden öğretmeni Ahmet Şüdut, öğrencisine karnesini verdi.

Emir Aydın, karne almanın mutluluğunu, "Çok sevinçliyim. Notlarım da iyi. Okuma ve yazmayı çok seviyorum. Öğretmenim de karnemden mutlu." sözleriyle anlattı.

Anne Mevlide Aydın, Emir'in evde eğitim görebilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Tatilden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Emir'in kemoterapi gördüğüne işaret eden öğretmeni de, "İyi gidiyoruz. Gelecek yıllarda Emir'i arkadaşlarının arasına da katmayı düşünüyoruz. Emir ilk karnesini aldı. Hem o hem de biz karne heyecanı yaşıyoruz. İyi bir tatili hak etti. Tatilden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

"Dedemlere karnemi göstereceğim"

Kayapınar ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Ceylan'ı evinde ziyaret eden öğretmeni Gülbahar Turan da Muhammed'e ilk karnesini ve karne hediyesini verdi.

[Fotoğraf: AA]

Muhammed, heyecanlı olduğunu anlatarak "İlk defa karne alıyorum. Mutlu oldum. Dedemlere karnemi göstereceğim." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Öğretmen Turan ise böbrek rahatsızlığı bulunan Muhammed'e kasım ayından bu yana evde eğitim verdiğini dile getirerek Muhammed'in ilk karnesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA