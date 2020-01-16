Anadolu Üniversitesince (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin (AÖF) bu hafta sonu yapılacak güz dönemi final sınav sonuçlarının kısa sürede açıklanacağı bildirildi.

Sınav sonuçlarının erkene çekilmesi binlerce öğrenciyi de heyecanlandırdı.

14-15 Aralık 2019'da gerçekleştirilen güz dönemi ara sınav sonuçları 5 gün gibi rekor bir sürede duyurulmuştu.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Final sınavlarının sonuçlarıyla ilgili açıklama, Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar'dan geldi:

"Açıköğretim Sistemindeki ders düzenlemeleri ve Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezindeki yazılımcı personelin hazırladığı yazılımlar bir araya gelince daha güzel ve hızlı bir sonuç ortaya çıktı. Bununla ilgili emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, üniversitemiz için bir gururdur. Final sınav sonuçlarını da yine bu şekilde erken açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını yine erken bekleyebilirler."

AÜ Açıköğretim Sisteminin 1 milyon 52 bin aktif öğrencisi bulunuyor. Bu hafta sonu yapılacak final sınavı için öğrencilerin giriş belgelerini, sistem üzerinden alması gerekiyor.

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık öğretim öğrencileri, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebiliyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabiliyor.

Kaynak: TRT Haber