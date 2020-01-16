Eğitim maratonunun ilk yarısı tamamlanıyor. Milyonlarca öğrenci cuma günü karne alacak.

Karneye ailelerin ilk tepkisi, çocuğun gelecek performansını etkiliyor.

Ailelere karne uyarısı

Klinik Psikolog Mehtap Güngör, "Velinin istemediği sonuçları gördüğünde öncelikle çocuğa aşırı tepki vermemesi çok önemli. Çocuğu diğer arkadaşlarıyla kıyaslamaması, diğer arkadaşlarının karnesinde hangi notların olduğunu sormaması, sorgulamaması oldukça önemli." diye konuştu.

Karne aslında ailelerin durumunu da yansıtıyor.

"Arkadaşlarıyla kıyaslama yapmak doğru değil"

Çocuğa kızmak yerine onu anlamaya çalışmalarının daha doğru olacağını belirten Güngör şunları söyledi:

"Bazı çocuklar o dersi sevmiyor olabilir, o dersle ilgili eksiklikleri olabilir, yapamayacağına dair ön yargıları olabilir. Bunları anladıktan sonra birlikte bir çözüm üretmek çocuğun bir sonraki performansı için oldukça olumlu bir etki yaratır."

Tatil nasıl geçirilmeli?

Uzmanlar çocuklarla kaliteli zaman geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak "fiziksel olarak aynı ortamda bulunmak kaliteli vakit geçirmek değil" uyarısı da yapıyor.

"Örneğin sinemaya gittiyseniz dönüşünüzde filme dair ne hissettiğini, neler düşündüğünü sormak, bununla ilgili sohbet edebilmek kaliteli zaman. Ya da yemeğe gittiyseniz üç beş cümle kurup herkesin cep telefonuna gömülmesi değil."

İki haftalık tatilin ardından okullar 3 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak.

Kaynak: TRT Haber