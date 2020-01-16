Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü16 Ocak 2020 Perşembe 04:38 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 04:46
İstanbul'da bir inşaat şantiyesinde bulunan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Konteynerda yanarak ölen işçi, arkadaşlarının canını kurtardı.
İstanbul Sultangazi'de bir inşaat firmasında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm konteyneri sardı. Bu sırada içerde kalan Mert Şen, camı kırıp dışarı çıkmaya çalıştı ancak başaramadı.
Yan konteynerde kalanların canını kurtardı, kendisi yanarak can verdi
Camdan, diğer konteynere alevlerin sıçradığını gören Mert Şen, bağırarak hem yardım istedi hem de yanan diğer konteynerdeki 2 arkadaşını uyandırdı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri ise içeride hareketsiz yatan ve diğer konteynerdeki arkadaşlarını uyandırarak hayatlarını kurtaran Mert Şen'in cesediyle karşılaştı.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA