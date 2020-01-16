Yeni imar teklifi komisyonda16 Ocak 2020 Perşembe 04:16 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 04:23
Yüksek yapılaşmaya son vererek, yatay mimariyi yaygınlaştırmayı amaçlayan kanun teklifi Meclis Bayındırlık komisyonunun gündeminde. Teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı, 5 madde kabul edildi.
AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek Başkanlığında toplanan komisyonda, İmar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi maddelerinin görüşmelerine devam edildi.
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5 maddesi kabul edildi.
Yeni düzenlemeden mevcut binalar etkilenmeyecek.
İmar planları 1 Temmuz 2021'e kadar düzenlenecek
Belediyeler, 1 Temmuz 2021'e kadar imar planlarını oluşturacak.
İmar yasasında köklü değişiklikler getiren teklife göre, kaçak yapıların tapusuna şerh konacak. Böylelikle kaçak yapıların satışı ve kiralanması engellenecek.
Arsanın değerine göre cezalar da değişecek.
Belediyeler parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak.
İmar barışına başvurup kayıt belgesi alanlar binalarında güçlendirme yapabilecek.
Sahillerin korunmasına yönelik tedbirler getirildi
Yeni düzenleme, sahillerin korunmasına yönelik tedbirler de getiriyor. Sahillerde kumsallara iskele yapılamayacak
Denize girilemeyen kayalıklarda iskele yapımına izin verilecek.
Ayrıca yapı denetim şirketlerine yönelik yaptırımlar artırılacak.
Teklifin, TOKİ ile belediyeler arasındaki yetkileri düzenleyen ikinci maddesinin görüşmeleri ise bugüne bırakıldı.
Komisyon Başkanı Akyürek, bugün saat 13.30'da toplanmak üzere çalışmalara ara verdi.
Kaynak: TRT Haber, AA