Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Filistin'den İsrail'e tepki: Karar, yeni bir sömürge şemsiyesi kurmaktır

Filistin'den İsrail'e tepki: Karar, yeni bir sömürge şemsiyesi kurmaktır

Ekonomi