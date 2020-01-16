Kapıkaya Mahallesi Küme Evleri mevkiinde 2 katlı bir evde henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında, evin 2. katında bulunan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Merve Kedik, alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ahşap çatı yanarak çöktü

Ekiplerin çalışması sırasında yanan ahşap çatının çökmesi üzerine Kedik, enkaz altında kaldı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra eve giren ekipler enkaz altında Kedik'in cansız bedenine ulaştı.

Kedik'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA