Karabük'te dağda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı16 Ocak 2020 Perşembe 03:09 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 03:04
Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle dağda mahsur kalan 8 kişi, ekipler tarafından uzun uğraşları sonucu kurtarıldı, 8 kişinin sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.
İl Jandarma ekipleri, 2 bin rakımlı Keltepe bölgesine araçlarıyla çıkan Yılmaz A., Mesut Ö., Cihan B., Mertcan A., Anıl B., Harun Y., Recep Y. ve Hakan K.'nin yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle mahsur kaldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
AFAD ve UMKE'den de destek alan jandarma ekipleri, vatandaşlara yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından ulaştı.
Kurtarılan 8 kişinin sağlık durumları iyi
Vatandaşların kara saplanan araçları traktör yardımı ile kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA