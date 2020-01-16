Ankara'da hafif ticari araç otobüse çarptı: 1 ağır yaralı16 Ocak 2020 Perşembe 02:05 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 02:08
Ankara'da sürücüsünün kontrolden çıktığı hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve kalbi duran araç sürücüsü, sağlık ekiplerince kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi'nden Kızılay'a seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BJD 563 plakalı hafif ticari araç, İzzet Mercan idaresindeki 06 FF 4916 plakalı otobüse arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.
06 BJD 563 plakalı araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kalp masajıyla hayata döndürüldü
Sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan yaralıyı bir süre kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk etti.
Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: AA, DHA