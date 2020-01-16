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Jandarma ve Sahil Güvenlik'in subay alımı başvuruları başladı16 Ocak 2020 Perşembe 03:20 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 03:20
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay alıyor. Başvurular, e- Devlet üzerinden 16-31 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına, kılavuzda belirtilen bölümlerden mezun kadın ve erkek adaylar başvurabilecek.
Ayrıca, 4 Ağustos 2020 tarihine kadar mezun olabilecek adaylar da başvurabilecek.
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak
Adayların 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.
Lisansüstü eğitim görmüş olan adaylarda ise yaş şartı 32 olarak belirlendi.
Adaylar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.
Kaynak: TRT Haber
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