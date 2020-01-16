Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına, kılavuzda belirtilen bölümlerden mezun kadın ve erkek adaylar başvurabilecek.

Ayrıca, 4 Ağustos 2020 tarihine kadar mezun olabilecek adaylar da başvurabilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak

Adayların 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.

Lisansüstü eğitim görmüş olan adaylarda ise yaş şartı 32 olarak belirlendi.

Adaylar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: TRT Haber