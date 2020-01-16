İstanbul Beykoz'da bulunan bir çiftliğin çobanlar için yapılan müştemilatında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden çobanlar, çiftlikte bulunan 10 büyükbaş hayvanı dışarı çıkardı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor

Yangında herhangi gibi can kaybı ya da hayvan telefi olmazken çiftliğin müştemilatında hasar oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucu netlik kazanacak.

Kaynak: TRT Haber, DHA