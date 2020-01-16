Beykoz'da çiftlik yangını: Hayvanlar tahliye edildi16 Ocak 2020 Perşembe 04:56 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 04:47
Beykoz'daki bir çiftliğin müştemilatında yangın çıktı. Çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.
İstanbul Beykoz'da bulunan bir çiftliğin çobanlar için yapılan müştemilatında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangını fark eden çobanlar, çiftlikte bulunan 10 büyükbaş hayvanı dışarı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor
Yangında herhangi gibi can kaybı ya da hayvan telefi olmazken çiftliğin müştemilatında hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucu netlik kazanacak.
Kaynak: TRT Haber, DHA