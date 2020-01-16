Eğitim maratonunun ilk yarısı tamamlanıyor. Milyonlarca öğrenci cuma günü karne alacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatilini 15-22 Kasım arasında yapan öğrenciler birinci dönemin bitmesi sonrası 2 haftalık bir yarıyıl tatili yapacaklar. 17 Ocak Cuma günü tatile giren okullar 3 Şubat Pazartesi günü eğitme başlayacak.

İkinci ara tatil Nisan’da

İkinci dönem ara tatili ise 3 Nisan Cuma günü başlayacak. 9 günlük bir tatilin ardından öğrenciler 13 Nisan günü tekrar okula gidecek.

3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem 19 Haziran günü sona erecek. 19 Haziran’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tamamlanmış olacak.

Ailelere karne uyarısı

Klinik Psikolog Mehtap Güngör, "Velinin istemediği sonuçları gördüğünde öncelikle çocuğa aşırı tepki vermemesi çok önemli. Çocuğu diğer arkadaşlarıyla kıyaslamaması, diğer arkadaşlarının karnesinde hangi notların olduğunu sormaması, sorgulamaması oldukça önemli." diye konuştu.

"Arkadaşlarıyla kıyaslama yapmak doğru değil"

Çocuğa kızmak yerine onu anlamaya çalışmalarının daha doğru olacağını belirten Güngör şunları söyledi:

"Bazı çocuklar o dersi sevmiyor olabilir, o dersle ilgili eksiklikleri olabilir, yapamayacağına dair ön yargıları olabilir. Bunları anladıktan sonra birlikte bir çözüm üretmek çocuğun bir sonraki performansı için oldukça olumlu bir etki yaratır."

Tatil nasıl geçirilmeli?

Uzmanlar çocuklarla kaliteli zaman geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak "fiziksel olarak aynı ortamda bulunmak kaliteli vakit geçirmek değil" uyarısı da yapıyor.

"Örneğin sinemaya gittiyseniz dönüşünüzde filme dair ne hissettiğini, neler düşündüğünü sormak, bununla ilgili sohbet edebilmek kaliteli zaman. Ya da yemeğe gittiyseniz üç beş cümle kurup herkesin cep telefonuna gömülmesi değil."

İki haftalık tatilin ardından okullar 3 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak. Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre 2019 2020 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 17 Ocak’ta başlıyor.

Kaynak: TRT Haber