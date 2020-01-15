Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında kurulan teknoparkın yönetici şirketi olan Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) AŞ'ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaptıkları başvuru sonucu verilecek hibe desteği ile halen prefabrike binasında hizmet veren teknoparkın modern binasına kavuşacağı duyuruldu.

Açıklamada, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın şu sözlerine de yer verildi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hibe edilen 5 milyon liralık destek, mevcut teknoparkın gelişmesi ve yeni girişimcilere fırsat vermesi açısından son derece önemli. Söz konusu destekle üniversite-sanayi iş birliğimizin yeni bir ivmeyle bölgesel kalkınmaya öncülük edeceğini düşünüyorum. Bu desteğin üniversitemize ve şehrimiz sanayisine hayırlı olmasını temenni ediyor, hibe için gerekli desteği veren ATAP AŞ yetkililerine ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA