Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) öğrencileri, hafta sonu yapılacak final sınavına hazırlanıyor. Adayların sınav yerleri belli oldu. Öğrenciler, fakültenin sitesinden sınav giriş belgesinin dökümünü alabiliyor. İşte ayrıntılar...

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık öğretim öğrencileri, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebiliyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabiliyor.

AÖF sınavına girmek için gerekli belgeler…

-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

-Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

-Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

-Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

-T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

-Süresi geçerli pasaport,

-Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

-Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge.

Kaynak: TRT Haber