Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri merak ediliyor. AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Öğrencilerin 18-19 Ocak’ta yapılacak Öğrenciler, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları için giriş bilgilerini Anadolu Mobil uygulamasından, AÖF Bürolarından ya da “aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilirler.

Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesinin yaptığı açıklamada “Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise "aof.anadolu.edu.tr" adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.” İfadelerine yer verildi.

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Kimlik yerine geçebilecek belgeler;

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Geçersiz Belgeler

Öğrenci Kimlik Kartı

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı

AÖF Sınav Yönetmeliği

Yönetmeliğe göre bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenleniyor. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılıyor; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebiliyor.

Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınavlar; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilmekte. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanıyor. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulup, bu not, başarı notuna yüzde 100 etki ediyor.

Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenip, öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan ediliyor.

AÖF Başarı Değerlendirmesi

Harf Notu- Katsayısı

AA-4,00

AB-3,70

BA-3,30

BB-3,00

BC-2,70

CB-2,30

CC-2,00

CD-1,70

DC-1,30

DD-1,00

FF-0

Bu harf notlarına ek olarak;

DZ: Devamsız,

KL: Kaldırıldı,

MU: Muaf,

SD: Sorumlu Değil,

YT: Yeterli, YZ: Yetersiz, harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

Kaynak: TRT Haber