AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 AÖF sınav giriş belgesi…14 Ocak 2020 Salı 08:44 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 09:05
18-19 Ocak tarihinde yapılacak AÖF sınavlarının giriş yerleri açıklandı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş yerleri sorgulama…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri merak ediliyor. AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Öğrencilerin 18-19 Ocak’ta yapılacak Öğrenciler, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları için giriş bilgilerini Anadolu Mobil uygulamasından, AÖF Bürolarından ya da “aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilirler.
Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesinin yaptığı açıklamada “Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise "aof.anadolu.edu.tr" adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.” İfadelerine yer verildi.
Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Kimlik yerine geçebilecek belgeler;
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,
T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,
Süresi geçerli pasaport,
Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,
Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge
Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
Geçersiz Belgeler
Öğrenci Kimlik Kartı
Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
Baro Kartı
AÖF Sınav Yönetmeliği
Yönetmeliğe göre bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenleniyor. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılıyor; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebiliyor.
Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınavlar; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilmekte. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanıyor. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulup, bu not, başarı notuna yüzde 100 etki ediyor.
Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenip, öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan ediliyor.
AÖF Başarı Değerlendirmesi
Harf Notu- Katsayısı
AA-4,00
AB-3,70
BA-3,30
BB-3,00
BC-2,70
CB-2,30
CC-2,00
CD-1,70
DC-1,30
DD-1,00
FF-0
Bu harf notlarına ek olarak;
DZ: Devamsız,
KL: Kaldırıldı,
MU: Muaf,
SD: Sorumlu Değil,
YT: Yeterli, YZ: Yetersiz, harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.
Kaynak: TRT Haber