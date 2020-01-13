Van'ın Gürpınar, Bahçesaray, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle veliler ve öğrenciler "Van'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Van'da okullar tatil mi? Van'da okullar hangi gün tatil?

Öğrenci ve velilerin beklediği haber Van Valiliğinden geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün Gürpınar, Bahçesaray, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde de okullar bugün tatil edilmişti.

Van’ın bazı ilçelerinde okulların tatil edildiği Van Valiliğince açıklandı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de sosyal medya hesabından “Sevgili Öğrenciler, Yoğun kar yağışı nedeniyle 13.01.2020 Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerimizde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline 1 (bir) gün süre ile idari izin verilmiştir.” İfadelerini paylaştı.

Kaynak: AA