AUZEF sınav giriş belgesi sorgula… AUZEF final sınavı ne zaman?11 Ocak 2020 Cumartesi 09:34 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 09:37
2020 AUZEF sınav giriş yerleri geçen hafta açıklanmıştı. Binlerce öğrenci, 11-12 Ocak’ta yapılacak sınava hazırlanıyor. Adaylar, sınava giriş belgelerini sorgulamaya başladı. İşte AUZEF sınavıyla ilgili merak edilenler…
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunuyor.
Öğrenciler, mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, ders materyallerine erişebiliyor.
2020 AUZEF sınav sorgulama ekranı…
Final Sınavı Giriş Belgeleri yayınlandı.
Sınav giriş bilgilerine AKSİS kullanıcı adı ve şifreyle https://sinav.istanbul.edu.tr adresinden sisteme giriş yapılabiliyor.
Bu hafta yapılacak final sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise belirtilmedi.
AUZEF sınav tarihleri
Bitirme Sınavı (Final): 11-12 Ocak 2020
Telafi Sınavı (Bütünleme): 15-16 Şubat 2020
Kaynak: TRT Haber