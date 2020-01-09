Dikkat eksikliği sorunundan yola çıktılar, "Odaklanıyorum, kazanıyorum" sloganıyla işe koyuldular. İstanbul Gaziosmanpaşa'da Toki Avrupa Konutları Ortaokulunun öğrencileri, beyin gücüyle hareket eden model araba yaptı.

Bir buçuk yıl kodlama ve robotik üzerine eğitim alan 8 kişilik öğrenci grubu, Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde örnek gösterildi.

Model arabayı harekete geçirebilmek için odaklanmak gerekiyor. Kafaya takılan sensör odaklanmaya yardımcı oluyor.

2019 yılının fark yaratan öğrencileri bir sonraki çalışmalarına başladı bile. Onlar robot el üzerine çalışıyor. Artık beyin gücüyle protez eli hareket ettirmek üzerine yoğunlaşıyorlar.

İlk ödül heyecanını ise Teknofest'te yaşadılar. Öğrenciler, projeyi daha da geliştirmeye çalışıyor.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı