Eğitim

Yarıyıl tatili (Sömestr tatili) ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün olacak?

09 Ocak 2020 Perşembe 10:39 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 10:41

Ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ayında uygulanan İlk ara tatilin ardından yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sömestr yani yarıyıl tatili 17 Ocak’ta başlayacak.