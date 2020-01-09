Yarıyıl tatili (Sömestr tatili) ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün olacak?09 Ocak 2020 Perşembe 10:39 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 10:41
Ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ayında uygulanan İlk ara tatilin ardından yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sömestr yani yarıyıl tatili 17 Ocak’ta başlayacak.
Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre 2019 2020 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 17 Ocak’ta başlıyor.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Birinci dönem ara tatilini 15-22 Kasım arasında yapan öğrenciler birinci dönemin bitmesi sonrası 2 haftalık bir yarıyıl tatili yapacaklar. 17 Ocak Cuma günü tatile giren okullar 3 Şubat Pazartesi günü eğitme başlayacak.
İkinci ara tatil Nisan’da
İkinci dönem ara tatili ise 3 Nisan Cuma günü başlayacak. 9 günlük bir tatilin ardından öğrenciler 13 Nisan günü tekrar okula gidecek.
3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem 19 Haziran günü sona erecek. 19 Haziran’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tamamlanmış olacak.
Kaynak: TRT Haber