İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(AUZEF), güz dönemi 1. yarıyıl son sınavlarının tarihi ve yeri açıklandı. 11-12 Ocak tarihleri arasında yapılacak sınavlar İstanbul Üniversitesi tarafından öğrencilere açıklandı.

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek. AUZEF sınav yerleri hakkında İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre sınav giriş belgelerine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.

AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir.

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 29’ü Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

“Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

Kaynak: TRT Haber

