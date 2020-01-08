Ankara'da öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının artması ile birlikte kentte yaşayan öğrenciler ve veliler Ankara'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

Ancak MEB veya Ankara Valiliğinden henüz kar tatili olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Kar yağışlı havanın perşembe günü sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber