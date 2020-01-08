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Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı08 Ocak 2020 Çarşamba 18:45 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 18:47
Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.A'nın kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
M.A'nın evinde yapılan aramada sabit disk ile bellek kartı ele geçirildi.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA