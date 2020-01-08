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Bartın'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı08 Ocak 2020 Çarşamba 18:43 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 18:44
Bartın’da kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Recep Işık (52) idaresindeki 67 AP 381 plakalı otomobil, Çiftlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İrfan Coşkun, Mustafa Can ve Hüseyin Doğru yaralandı.
Tedavi gördüğü Ankara'daki özel bir hastaneden döndüğü öğrenilen ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA