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Ankara'da okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe08 Ocak 2020 Çarşamba 23:43 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 23:45
Ankara'da öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ise Ankara'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. MEB veya Valilik tarafından Ankara için kar tatili açıklaması henüz yapılmadı.
[Fotoğraf: TRT Haber / Bertuğ Ulukan]
Ankara'da öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının artması ile birlikte kentte yaşayan öğrenciler ve veliler Ankara'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.
Ancak MEB veya Ankara Valiliğinden henüz kar tatili olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.
Kar yağışlı havanın perşembe günü sona ermesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber