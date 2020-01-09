2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk yılının tamamlanmasına çok az bir süre kaldı. Öğrencilerin ve velilerin en çok ziyaret ettiği siteler arasında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen uygulamalar, birçok kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, elektronik ortamda not ve devamsızlık gibi bilgilere kolayca erişebiliyor.

Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yenilenen tarafıyla velilere anında bildirim gönderme özelliği taşıyor.

Veliler e-okulda hangi bilgilere ulaşabiliyor?

Veliler, mobil uygulama üzerinden e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgilerine kolayca ulaşılabiliyor.

Bildirim özelliğiyle öğrenci devamsızlıkları gibi bilgilerin anında velilere ulaştırılması sağlayan uygulamayla, öğrencilerin eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve devamsızlık oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.

E-okulda hangi işlemler yapılıyor?

Sistemde, e- karne, haftalık ders programı, notlar, başvuru ve tercih işlemleri, öğrenci kaydı, okunan kitaplar, yazılı ortalamaları, nakil işlemleri, devamsızlık bilgileri, sınav bilgileri, alınan belgeler, şube yazılı ortalamaları gibi bilgiler yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber