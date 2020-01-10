Hadim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hadim'in Bademli İlk/Ortaokulu, Göynükkışla Fahri Dündar ilk ve ortaokulu ile Yağcı Mahmut Yiğit İlkokulu haricindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Taşkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da aynı gerekçelerle ilçede eğitime ara verileceği duyuruldu.

Muş

Muş merkezde buzlanma ve don beklentisi nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, bugün Muş merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Merkezdeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, ilçeler ve bağlı köylerde eğitim öğretimin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA