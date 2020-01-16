18 milyon öğrenci karne alacak, yarıyıl tatili başlayacak16 Ocak 2020 Perşembe 15:19 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 16:48
2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. Öğrenciler karnelerini alacak ve 2 haftalık yarıyıl tatili başlayacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için ikinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.
Projeler, sınavlar, ödevler derken öğrenciler bir yarıyılı daha geride bıraktı. Birinci dönemin sona ermesiyle öğrenciler için 2 haftalık yarıyıl tatili başlayacak.
1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için 16 mesleki gelişim programı hazırladı. İsteyen öğretmenler yarıyıl tatilinde bu programlara katılabilecek.
İkinci dönem için 3 Şubat'ta ders başı yapılacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan tarihleri arasında olacak.
İkinci dönemde öğrencilerin sınav maratonu yoğun olacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran'da sona erecek.
Haber Cansu Doğan
Kamera: Tayfun Uslu