Projeler, sınavlar, ödevler derken öğrenciler bir yarıyılı daha geride bıraktı. Birinci dönemin sona ermesiyle öğrenciler için 2 haftalık yarıyıl tatili başlayacak.

1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için 16 mesleki gelişim programı hazırladı. İsteyen öğretmenler yarıyıl tatilinde bu programlara katılabilecek.

İkinci dönem için 3 Şubat'ta ders başı yapılacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan tarihleri arasında olacak.

İkinci dönemde öğrencilerin sınav maratonu yoğun olacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran'da sona erecek.

Haber Cansu Doğan

Kamera: Tayfun Uslu