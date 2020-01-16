Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Tayinlerde kıdem şartı kaldırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tayin ve yer değişikliklerinde kıdem şartının kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Böylece, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirmiş olduk.

Eşi kamu görevlisi olmayan stratejik personelin (tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar) aile birliği mazeretine bağlı tayin talebinde bulunabilmesi için atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde bin 140 gün olan sosyal güvenlik primi şartını son beş yıl içinde bin 140 gün olarak revize ettik."

Yabancı dil şartı aranmayacak

Uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başvurusu için yabancı dil şartı da yeni yönetmelikle kaldırıldı.

Kaynak: TRT Haber