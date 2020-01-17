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Nefes borusuna kaçan patates genç kadının ölümüne sebep oldu17 Ocak 2020 Cuma 15:32 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 16:02
Muğla'da yediği patatesin nefes borusuna kaçması nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi gören 33 yaşındaki Nilgün Özcin, hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: DHA]
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürlüğü'nde görevli memur Nilgün Özcin, geçen 16 Aralık'ta, öğle yemeğinde haşlanmış patates yedi. Özcin'in nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen Özcin, ambulansla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özcin, dün hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
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