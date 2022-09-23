Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 23:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Arızalanan tır caddeye daldı, 7 araç birbirine girdi
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sokakta dururken arıza yapan tır caddeye dalınca 7 araç birbirine girdi.
Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi.
Fikret K. idaresindeki tır arıza yaptı. Bunun üzerine aracını durdurup aşağıya inen sürücü, arızayı gidermeye çalıştı. Daha sonra yeniden tıra binen Fikret K., aracını yokuş yukarı geri geri götüremedi.
Rampa aşağıya kayan tır, ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan otomobillere çarptı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmalarının ardından tır ve kazaya karışan diğer araçlar yoldan çekildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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