Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir haftada 1633 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1633 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 5 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığını açıkladı.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 16-22 Eylül'de gerçekleşen 44 olayda 1633 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca 5 göçmen kaçakçısı şüphelisinin de yakalandığı kaydedildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik
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