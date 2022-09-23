Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Dana karkas alım fiyatını kilogram başına 2 lira artırdıklarını belirten, Kirişci, "Besicilerimiz prim ve desteklerle birlikte dana karkasın kilogramını 96 liradan satabilecekler. Et ve Süt Kurumumuz, maliyetlere göre piyasada fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kuzu karkas alım fiyatını da 2 lira artırıyoruz. Böylece, kuzu karkasın kilogram alım fiyatı 90 liradan 92 liraya çıkmaktadır. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, yaptığı diğer paylaşımda da 2022 yılı destekleme kararnamesi kapsamında, Türkiye genelinde hayvan başına 370 lira olan buzağı desteğini 500 liraya yükselttiklerini, ayrıca Türkiye genelinde suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 200 lira ödeyeceklerini belirtti.

Bakanlığın yetiştirici bölgesi olarak belirlediği 22 ilde buzağı başına ilave 100 lira olan desteği yüzde 100 artırarak 200 lira yükselttiklerini vurgulayan Kirişci, şunları söyledi:

"22 ilde yetiştiricilerimize buzağı başına toplamda 900 lira ödeyeceğiz. Türkiye genelinde küçükbaş sürü büyütme desteğini ise 125 liradan 200 liraya çıkarıyoruz. Türkiye genelinde sürü yöneticisi desteğini yüzde 100 arttırarak işletme başına 6 bin liradan 12 bin liraya çıkarıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."