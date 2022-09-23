Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan öğrenci servisi minibüsle çarpıştı
Düzce'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen öğrenci servisi, minibüsle çarpıştı. 6'sı öğrenci 8 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Tayfun T. idaresindeki öğrenci servisi, D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Karaca mevkiinde, kontrolden çıkarak önce refüjü aştı daha sonra karşı yönden gelen Vedat İlgi'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile serviste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 6 öğrenci yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Düzce Servis Aracı Trafik Kazası
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