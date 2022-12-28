Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da sis etkili oldu
Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sis ulaşımı aksattı.
Ardahan Kalesi, Tarihi Ardahan Köprüsü ve Stadyum mevkisini kaplayan sis, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda da görüş mesafesini düşürdü.
Vatandaşlardan Sonbay Yıldız, sisin akşam saatlerinde etkili olmaya başladığını belirterek, "Özellikle Ardahan-Artvin bağlantılı noktalarda aniden yoğunlaştı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tedbirli olmak lazım." dedi.
Etiketler: Ardahan Hava Durumu
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