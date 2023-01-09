Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'da yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ise zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı.
Kent genelinde etkili olan kar yükseklerde tipi ve buzlanmaya dönüştü.
Kar ve tipi nedeniyle dün zincirsiz tır geçişine kapatılan Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, karla mücadele ve tipinin dinmesiyle yeniden tır geçişine açıldı.
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ise dünden bu yana zincirsiz tır geçişlerine kapalı bulunuyor.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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