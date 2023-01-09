Dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye ulaştı.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilde, ağaçlar ve araçların üzerinde kar birikti, yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Yoğun kar bazı yolları ulaşıma kapattı

Kent genelinde kar nedeniyle 34 mahalle ile 22 mezra olmak üzere toplam 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Araç sahipleri araçlarının üzerinde, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Hava ulaşımı da olumsuz etkilendi

Van’da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van’dan İstanbul, Ankara ve Antalya’ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle rötarlı gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA]