Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van ve Artvin'de eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van ve Artvin'in ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Artvin'de iki gündür kar yağışı etkili oluyor.
Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.
Van'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi
Van'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Etiketler: Artvin Eğitim Kar Yağışı
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