Artvin'de iki gündür kar yağışı etkili oluyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.

Van'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

Van'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.