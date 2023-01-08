Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 21:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Van'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Van Valiliği, kentin 3 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Valilik'ten yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Van ili merkez 3 (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile 'taşımalı kapsamındaki öğrencilere' okullar yarın tatil edilmiştir."
Etiketler: Kar Yağışı Van
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