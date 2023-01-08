Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de oto servisinde yangın: 10 araç kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]
Kayseri'de bir oto servisinde yangın çıktı. Tamir için bekleyen 10 araç alevlere teslim oldu. Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Merkez Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi 3101 Sokak'taki oto servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
İş yerinde tamir için bekleyen 2'si ambulans 10 araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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