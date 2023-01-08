Merkez Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi 3101 Sokak'taki oto servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

İş yerinde tamir için bekleyen 2'si ambulans 10 araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.