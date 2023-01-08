Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 20:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da minibüsle çarpışan otomobil ters döndü: 13 yaralı
[Fotograf: DHA]
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpıştıktan sonra savrulan otomobil ters döndü. Kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Kozan-Adana karayolunda meydana geldi.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen minibüs, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, taklalar atarak ters döndü.
Araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
Son Haberler
- 21:40
- 20:59
- 20:52
- 20:49
- 20:12
Sıradaki Haber
Bolu'da ahşap camide çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz