Kaza, saat 19.00 sıralarında Kozan-Adana karayolunda meydana geldi.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen minibüs, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, taklalar atarak ters döndü.

Araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.