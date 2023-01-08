Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Kirkille Mahallesi Ömerbeyoğlu Sokak'ta, ailesinin evine gelen İsmail Karayel, anne ve babasını hareketsiz halde yatarken buldu.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yaşar ve Zeynep Karayel çiftinin, 3-4 gün önce öldüğü belirlendi.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacak.
Etiketler: Karabük Soba Zehirlemesi
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