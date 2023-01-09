Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'un yüksek kesimleri beyaza büründü: Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
[Fotograf: AA]
Sinop'un yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı.
Bölgede üç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Ayancık ilçesinde Karlık Yaylası ile Akgöl Tabiat Parkı'nda yağışlarla birlikte kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
İl Özel İdaresi ekipleri de karın etkili olduğu bölgelerde kar küreme çalışması yaptı.
Etiketler: Kar Yağışı Sinop
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