Bölgede üç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Ayancık ilçesinde Karlık Yaylası ile Akgöl Tabiat Parkı'nda yağışlarla birlikte kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri de karın etkili olduğu bölgelerde kar küreme çalışması yaptı. ​​​​​​​