Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 05:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tefecilik operasyonunda 6 tutuklama
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda tapu, araç şerhi, çek, senet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Etiketler: Antalya
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