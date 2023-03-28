Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Onur B. idaresindeki otomobil, Burak Reis Caddesi'nde Selami Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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