Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Kentin bazı ilçelerinde etkili olan yağış, sokağa çıkanları da hazırlıksız yakaladı.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

İstanbul'da, güneyli yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Soba zehirlenmelerine dikkat

Meteoroloji'den ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

Yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.