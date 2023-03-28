Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 22 mahallede sürecek
[Temsili Fotoğraf: AA]
Hatay Valiliği, Antakya ve Denfe ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının 22 mahallede devam edeceğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının Antakya ve Defne'deki Apaydın, Odabaşı, Küçükdalyan, Fevzi Paşa, Şeyh Ali, Akcurun, Sümerler, Harbiye, Gökçegöz, Hüseyinli, Çekmece, Büyükdalyan, Yeşilova, Küçük Alaattin, Esenlik, Aşağıoba, Esentepe, Altınçay, Akevler, Kışlasaray, Ulucami, Haraparasi mahallelerinde süreceği ifade edildi.
Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği belirtildi.
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