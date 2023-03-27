Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma ve bina yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar yarın Onikişubat ilçesi Dumlupınar, Ertuğrul Gazi, Hayrullah, Avcılar, Kapıkaya, Çamlıbel, Abdullah Çavuş, Yunus Emre mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Dereköy, Sakarya, Elmalar, Mehmet Akif, Erkenez ve Karacasu Karaziyaret mahallelerinde devam edecek.

Acil yıkılması gereken binaların yıkımının, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.