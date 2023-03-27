Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 20:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yakalanan terörist HDP binasına girerken görüntülendi
Ağrı'da düzenlenen operasyonda Türkiye'de eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist yakalandı. Terörist, Doğubeyazıt HDP ilçe binasına girerken de görüntülendi.
PKK/KCK'lı teröristin bombalı eylem yapmak üzere Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine geldiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda terörist kaçmaya çalışırken ikamet arkasında bulunan dere yatağında sağ olarak ele geçirildi.
Ayrıca adreste bulunan 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
HDP binasına girerken görüntülendi
Şüphelilerin yakalandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 el bombası, çok sayıda silah, şarjör ve fişek ele geçirildi.
Suriye uyruklu olduğu tespit edilen terörist, Doğubeyazıt HDP ilçe binasına girerken de görüntülendi.
Etiketler: Ağrı HDP Terör Örgütü
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