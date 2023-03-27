Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 'change' operasyonu: 33 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen "change" araç operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobillerin motor ve şasi numarasını "change" yöntemiyle değiştirip satmaya çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda polis tarafından düzenlenen operasyonda, 13 araca el konuldu, 33 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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