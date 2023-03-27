Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da çöp evde bulunan bebek tedavi altına alındı
[DHA ARŞİV]
Sürekli ağlama sesi gelmesi üzerine komşularının evine giren vatandaşlar çöp dolu evin içerisinde 1 yaşlarında bir kız bebek buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G'yi gözaltına aldı.
Anne F.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Konya
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