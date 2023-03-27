İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G'yi gözaltına aldı.

Anne F.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.