Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 250 gram uyuşturucu, 814 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 86 kurşun ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Denizli Uyuşturucu Narkotik
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